鑒於俄羅斯涉嫌對多個美國聯邦機構發動攻擊，白宮官員表示，國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）今天縮短歐洲行程，趕回華府進行處理。

路透社13日率先披露這波全面性攻擊，引發國土安全部和成千上萬家企業連忙調查、因應這起幕後主使疑似為俄羅斯的駭客行動。

白宮國家安全會議（NSC）發言人尤約特（John Ullyot）表示，歐布萊恩將於今晚、明早主持NSC會議，本週還將召開高層級的跨機構會議。

成員包括聯邦參議院一商業委員會高階民主、共和黨議員的跨黨派小組，致函聯邦調查局（FBI）與網路安全和基礎設施安全局（CISA）兩局首長，要求他們提供有關這次駭客攻擊廣度的報告。

路透社13日引述熟知此事人士的話報導說，由外國政府支持的駭客已暗中監控財政部、商務部轄下機構國家電信暨資訊署（NTIA）的內部郵件往來。

被駭客充當入侵工具的資訊科技公司SolarWinds表示，多達1萬8000個客戶曾下載遭駭的軟體更新，讓駭客在不被發現的情況下暗中監視商業和政府機構長達近9個月。

歐布萊恩這趟歐洲行已造訪以色列和法國，但取消了義大利、德國、瑞士、英國的行程。熟知歐布萊恩計畫的消息來源表示，歐布萊恩如今排定於19日返回歐洲。

(中央社)