科羅拉多洛磯隊今（16）日與獲得國聯「東山再起獎」的巴德（Daniel Bard）續約1年，價碼292.5萬美元，避免進入薪資仲裁程序。他暌違年後6今，今年才在落磯另起爐灶，一共後援23場拿下4勝2敗2中繼6救援、自責分率3.65，獲得洛磯隊肯定直接續約。

35歲的巴德曾經是紅襪隊知名的布局投手，2011年寫下連續25場出賽無失分的隊史紀錄，最快球速可達102哩，逾160公里），是一位火球投手。但不久便罹患投球失憶症，從2013年後便沒在大聯盟出賽。經過4年努力尋求重返大聯盟都宣告失敗，只好宣布退休，轉而擔任球團的其他工作。

去年巴德是在響尾蛇隊擔任投手群的心理指導員，結果大家發現他的球路依舊犀利，紛紛鼓勵他想辦法復出。今年2月巴德宣布再次挑戰大聯盟，並且和洛磯隊簽下小聯盟合約，經過幾個月努力，這次終於順利重新站上大聯盟投手丘，其間相隔2646天之久。

今年巴德總共投24.2局，戰績4勝2敗2中繼6救援，有10次四壞球、27次三振，球速雖不如從前快，控球卻更加理想，因而獲得國聯「東山再起獎」的肯定，洛磯隊也用近300萬美元的價碼續留他1年，算是疫情年大聯盟一則勵志成功的故事。

(中時 )