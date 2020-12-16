民進黨籍台中市議員張玉嬿15日騎車返回太平途中發生車禍！造成右鎖骨、右骨盆骨折，輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血等，經轉送台中榮總進加護病房觀察，讓支持者十分擔心小嬿子的傷勢。張玉嬿16日親自在臉書報平安，說將在加護病房觀察3天，骨折部位日後觀察再決定是否動手術，感謝大家為她集氣加油。

市議員張玉嬿昨天上午9點多，獨自騎機車參加北區殯儀館公祭返回太平區途中，行經東區精武路、東南街路口時，和1名女騎士發生擦撞摔車，張玉嬿人飛到十多公尺倒地，送醫就診檢查；發現右鎖骨、右骨盆骨折，並有輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血狀況。

張玉嬿昨天下午轉送台中榮轉後送進加護病房觀察，因傷勢不輕，支持者都湧進臉書留言祈福。小嬿子今天在臉書貼文報平安說，「昨天一整天，小嬿讓大家擔心了！感謝您們為我集氣加油。」並說經過神經外科初步診斷，輕微腦震盪出血恢復情況良好，將在加護病房觀察3天；右鎖骨、右骨盆骨骨折將待近日觀察後再決定是否手術。

雲英未嫁、勇氣十足的張玉嬿還提醒支持者，正值秋冬防疫啟動，希望愛護她的朋友們不要來醫院探視或贈花，避免造成醫院困擾，請大家不要擔心；張玉嬿強調「我沒事！」親朋好友紛紛在臉書留言鼓勵、加油打氣，「小嬿子、早日康復，我們等您！」

(中時 )