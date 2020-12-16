新竹縣霞喀羅國家步道秋冬時的紅葉美景享譽盛名，林務局新竹林管處組織「尖石鄉養老yulu文化生態發展協會」及「五峰鄉泰雅族生活文化協進會」建立霞喀羅生態旅遊產業聯盟，規畫1到3遊行程，讓民眾深入探訪霞喀羅之美。

22公里長的喀羅國家步道，橫跨五峰清泉、石鹿及尖石秀巒、養老4個部落，新竹林管處2年前委託專業團隊，以發展在地生態旅遊，辦理導覽解說員課程，讓民眾除走霞喀羅步道，還能同時體驗最在地的深度旅遊。

70歲的葉羅月英YAYA，是通過認證年紀最大的導覽解說員。（圈谷資訊公司提供／羅浚濱新竹傳真）

在近100小時的生態旅遊課程訓練中，部落族人挖掘在地歷史文化，重新認識動植物並串聯過往傳統智慧，學習導覽解說及登山安全、無痕山林等生態旅遊及運作機制，月前共有16位通過導覽員考試及認證，正式啟動霞喀羅國家步道周邊部落生態旅遊策略聯盟。

70歲的葉羅月英YAYA，是通過認證年紀最大的導覽解說員，她說早期泰雅族人的聚落，一定可以看到大片竹林，竹子可製作竹屋，做水管引水，冬天放在床底下燃燒取暖，竹筍則可作成美味佳餚，竹子和泰雅文化是密不可分。

目前霞喀羅生態旅遊策略聯盟已規畫1日遊、2日遊及3日遊行程，民眾可透過單一窗口參與遊程，或在臉書「霞喀羅古道」粉絲專頁搜尋相關遊憩資訊，一同探尋霞喀羅的泰雅文化及四季之美。

(中時 )