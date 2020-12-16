新竹市在預賽最後一戰對上嘉義市贏得驚險，前8局一路落後，直到9局下半才追平，最後靠廖奕安再見安以3比2晉級八強，賽後廖奕安表示這是他生涯首次再見安，自己身為高三生要更有責任感帶領學弟。

此戰新竹市打到第8局仍以1分落後，假如輸球戰績將與台南市一樣，要比較失分率才能決定由誰晉級，幸好9局下半嘉義市投手出現亂流，滿壘情況出現觸身球，新竹市輕鬆追平，不過新竹市仍全力搶勝，由廖奕安敲出中外野方向再見安打獲勝，以分組第一晉級，八強賽避開大魔王新北藍隊。

「雖然盧奕呈被觸身球後分數追平，但也沒有比較放鬆，前一次有機會卻沒把握，如果有掌握好就沒有9局下半，所以最後打席有點小緊張。」廖奕安在7局一、三壘有人的時候有打擊機會，但最後遭到三振，他透露這是他第一次敲出再見安打，當時上場只想把球打強勁一點。

廖奕安之前大多擔任第六棒，不過這次棒次移到第二棒，在關鍵時刻展現價值，總教練黃郁倫表示，「讓他打第二棒是為木棒聯賽做準備，棒次往前移讓他多打一點，提升打擊自信，這小孩子想太多，希望他能調整一下，加上對手有佈陣，敲出再見安是天時地利人和。」

廖奕安表示自己身為高三生，理所當然要更有責任感，「之後會先選擇讀大學，把自己準備好再挑戰職棒。」

(中時 )