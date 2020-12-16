粉絲敲碗《以家人之名》拍續集。(圖／LiTV、歡娛影視提供)

被時尚界盛讚臉蛋完美零死角，得到2020亞太地區百大帥哥第七名殊榮的人氣男星宋威龍，今年絕對是最受注目的藝人之一，由他主演的多部戲劇均擁有超高收視，也讓年紀輕輕的他邀約不斷，日前他主演的破億溫馨時裝好劇《以家人之名》，在各地播出後皆有漂亮成績，近日他接受LiTV線上影視專訪，也談及拍攝點滴。

在劇中一路酷帥的宋威龍，最滿意自己哪個部分？謙虛的他回應：「身體與臉蛋都是父母給的，因此我都很喜歡！謝謝大家的讚美！」，纖瘦高朓的他也坦承，從小就是愛吃的孩子，只是都不怎麼長肉，此話一出羨煞所有人。

而他在拍攝《以家人之名》時，與張新成、譚松韵累積深厚好情誼，雖然現實生活中，三人年齡是倒過來，21歲的宋威龍最年幼，比25歲張新成跟30歲譚松韻還小，但他表示相處完全零隔閡，「我們都很照顧彼此，真的就像家人一樣相處，因此不會在意哥哥姐姐或弟弟妹妹，我很珍惜這段拍戲經歷！」

宋威龍也特別聊到在戲裡飾演海潮爸爸的涂松岩老師，被封「國民爸爸」的他，宋威龍很榮幸能和他合作，「跟涂老師對戲，每次都能感受他眼裡那份真情流露，總是讓我自然而然跟著情緒到位，讓我演技進步甚大！涂老師私下就跟海潮爸爸一樣超和藹，所以我們都很喜歡黏著他，也真的把他當爸爸一樣親暱！」。

由於《以家人之名》口碑極佳，不少粉絲敲碗能拍第二部，凹不過LiTV請求，宋威龍也幻想出劇情裡，最後他與小妹成為愛侶婚後的日常模樣，「其實後續我跟尖尖在一起時就很甜了，婚後當然會繼續延續這種狀態！我們從小一起長大，相處模式不會有太大改變，但疼愛尖尖是不會少的！」宋威龍用戲裡凌霄大哥角度回覆，滿足所有粉絲幻想。

現實生活中，宋威龍有個與自己感情很好的姊姊，思想傳統的他，雖然跟姊姊兩人互相扶持，但心裡上還是希望身為男生的自己，要多照顧女生些，多替她分擔，而聊到感情觀，宋威龍則堅持專一到底，希望兩人相處模式是彼此感覺舒服，能輕鬆談心即可，因此被問到若面對女生婉拒表態不愛你時，會選擇放棄，讓彼此自由，還是執著繼續等待這個女生回心轉意？宋威龍直率的說：「如果對方不愛，我就放手讓彼此自由，未來充滿希望與寬闊的路，各自努力追求屬於自己的幸福才是最好的方式！」。

由於宋威龍從小就上少林寺習武，發揮武術家精神結合演藝事業，現成為全方位藝人，朝武打演員之路的夢想有改變嗎？宋威龍說：「並沒有一定要朝什麼方向發展，我認為演員之路上，只要能遇到好劇本或好角色，我都會希望爭取出任，去少林寺研修，是小時候看了李連杰老師的作品『少林寺』而受到感動，因此決定學習，那時年紀很小，沒有想很多，就是一個認定就努力去做，現在長大了，視野領域廣了，就也不會侷限自己，每種挑戰對我來說都是很好的磨練！」。

擁有千萬廣大粉絲支持，外表雖然看起來宛如冰山王子，但宋威龍其實心裡充滿感恩，「我都知道粉絲對我的支持，他們寫的鼓勵卡片，我都會逐一認真的閱讀，並且珍藏起來，成為我暖心的後盾，每次看到這些打氣，我都很感動！希望以後能有更多、更好的作品呈現給大家！」

由於此刻正值冬季，貼心的他還特別問了台灣是不是也挺冷？隨即馬上補充：「冬天到了！請務必防寒保暖，身體健康最重要！」宋威龍表示，最近投入新劇《張公案》演出，他自己非常喜歡這部作品，期待推出後也能受到大家喜愛外，也承諾未來疫情趨緩，有機會一定來台灣與大家見面。

(中時新聞網)