大直高樓豪宅西華富邦又見新住戶，苗豐強家族砸6億5211萬，以「美豐投資」和「美安投資」買下4樓兩戶、8樓一戶，單價139.6萬、140萬和150.3萬，正式和好友張忠謀家族當鄰居。台灣房屋集團趨勢中心統計今年北市豪宅交易，西華富邦累計交易已達18筆，總銷36億4644萬，可望穩坐今年豪宅冠軍，

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，西華富邦樓高42樓，成交單價高低樓層價差大，最高單價為39樓的291.95萬，今年最高價為33樓，單價達211萬。住宅的最低樓層就是4樓，因此這次的交易價格，僅較張淑芬今年購入用作畫廊之用的4樓戶單價137萬略高，分別為139.6和140萬，而8樓戶單價也和今年7樓交易單價差不多，頗符合今年行情。

台灣房屋集團趨勢中心統計今年北市豪宅交易，西華富邦可望穩坐今年豪宅冠軍，另外，也非常賣座的大安豪宅明日博，因國產署標售成交不錯，今年度累計有20筆交易，不過因為單價總價較低，累計總銷22億1798萬。

張旭嵐指出，今年不少兩岸三的企業家，積極將資產重新配置，雖然12月起豪宅受信用管制，若以公司法人購住宅第2戶以上，貸款限制5成，不過對於資金充沛的企業主來說，影響不大。以這3筆買賣為例，其中1戶採現金交易，顯示實力雄厚，就算央行實施信用管制後才入手，應不影響資金分配。

而多數企業家購屋不只是資產配置，更有買房買鄰的概念，大直近內科，又是許多科技業大老購置豪宅的首選區域，苗家和同為好友的張忠謀家族購入同社區豪宅，頗有親上加親的意味。

(時報資訊)