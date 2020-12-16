美國禮來公司（Eli Lilly and Co）明年財測優於市場預期，並宣布將以約10億美元收購同業Prevail Therapeutics，以擴大高利潤的基因療法業務，受此激勵，禮來股價大漲6%，收在167.43美元。

基因療法可用於開發神經退化性疾病的治療方法，如帕金森氏症。

根據交易協議，Prevail Therapeutics股東每股可獲得22.50美元，較周一收盤價溢價80%。Prevail股價應聲飆漲82%，收在22.75美元。

該交易包括每股4美元現金的「條件價值權」（Contingent value right），將在Prevail研發中的產品首次獲得監管機關批准後支付。

禮來表示，受惠於新冠狀病毒療法的營收挹注，明年營收估將介於265億～280億美元，優於市場預估的265億美元。該公司並預期明年每股盈餘將介於7.75～8.4美元，市場預測均值為8.08美元。

該公司表示，上個月獲准投入緊急使用的新冠狀病毒療法，估將為公司明年營收頁獻10億～20億美元。禮來並看好旗下糖尿病藥物Trulicity與癌症藥物Verzenio的銷售前景。

(時報資訊)