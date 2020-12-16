感情上最怕遇到不負責任的另外一半，有些情場高手連劈腿都不著痕跡，讓人想防也難。搜狐網命理專欄「朵朵塔羅星座占卜館」發文指出，有4個星座的渣男偷吃最不容易被發現！

1.雙子男

雙子男非常聰明、心思縝密，對另一半設下層層圈套，再加上他們表現得相當淡定，做任何事情都小心翼翼，就算和其他人有曖昧，也不會落下把柄，而且雙子男表面功夫也做得很好，該送的禮物、該說的甜言蜜語都不會忘記，讓人根本無法察覺他們已經出軌了。

2.獅子男

獅子男的出軌通常都是防不勝防的，他們對另一半相當在乎，扮演一副好男友、好丈夫的樣子，還會吃醋、表現出佔有慾強的一面，讓另一半誤以為獅子男還很愛自己，但他們很可能早就在背後勾搭上別人了。

3.天蠍男

天蠍男的性格比較沉悶，任何情緒或改變都不太會展現出來，讓人摸不著他們的想法，所以天蠍男出軌的話很難被察覺，甚至不會讓人產生疑心，還以為他們真的因為工作忙到見不到人影，但其實在另一半毫無戒心的時候，他們早就出軌了。

4.魔羯男

魔羯男是個情場高手，充滿魅力的他們吸引許多人的目光，所以總是會和不少異性有瓜葛，不過魔羯男的閱歷相當豐富，即便真的在外面偷吃，他們也懂得該如何避免懷疑，讓另一半對他們非常放心，認為他們是個好男人。

(中時新聞網)