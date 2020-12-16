富邦悍將啦啦隊Fubon Angels年度徵選活動在經過第一階段面試後，今日正式展開複試第二階段人氣票選，15位多才多藝的女孩在經過複試後有望成為「FA練習生」，接受球團安排的球場應援見習、妝髮、美姿美儀與舞蹈訓練課程，球團預計於明年中華職棒開季前，正式公布獲選加入Fubon Angels的成員。

本年度徵選活動自11月公告後即收到許多報名信件，在經過球團初步面試及篩選後，共有15位參加者進入複試階段。參加者須先接受來自Fubon Angels編舞名師「師妹」、客座評審陳真、吉祥物Bonnie，以及球隊應援團長Anu ,Travis 針對舞蹈才藝與口語表達等能力共同評分(佔85%)後，再接受球迷進行網路人氣票選(佔15%)。

本次進入複試階段的參加者平均年齡僅25歲，除了同時具備美麗的外表與擅長各類型舞蹈表演外，更重要的是具有各式專長才藝，包括鋼琴、長笛、二胡等樂器演奏，或是英文、西班牙文、韓文等語言能力，還有前無雙樂團、幼幼台、空姐、SBL、ABL等工作經驗，甚至是擔任過911演唱會舞者、參與多部廣告及電視劇拍攝等經歷，其中也有親姐妹共同入選，為本次徵選增添不少話題。

多位參加者表示，參加徵選的動機除了喜愛棒球運動，希望能夠將興趣與工作結合以外，更重要的是羨慕Fubon Angels成員私底下的好感情，期望能夠一起加入這個大家庭，陪伴球迷一起度過歡笑、感動的每個時刻。

Fubon Angels年度徵選網路人氣票選活動自即日起至12/26(六)截止，照片與個人介紹將於Fubon Angels官方粉絲團公布，歡迎球迷朋友將你的一票，投給你最支持的女孩，讓她成為球場上最美麗溫柔的堅強後盾。

(中時 )