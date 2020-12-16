大陸晶圓代工龍頭中芯國際，近日傳出高層人事大地震！台積電前營運長蔣尚義回鍋中芯擔任副董事長，12月15日起生效。據了解，蔣尚義將獲得年度固定現金酬金67萬美元（約1900萬台幣）及年度激勵獎金，跟現任執行長梁孟松年度現金酬金20萬美元（約570萬台幣）相較，高出3倍之多，難怪梁孟松不滿怒辭CEO。

澎湃新聞報導，蔣尚義現年74歲，沉浸半導體領域45年，1997年進入台積電擔任研發副總經理，參與台積電從微米製程一路到20奈米、16奈米等關鍵製程研發，帶領台積電先進技術居於全球領導地位，2013年退休時，除了是台積電研究暨發展資深副總經理，也是台積電營運長。

蔣尚義退休後，於2016年12月20日至2019年6月21日擔任中芯國際獨立非執行董事；2018年再轉戰武漢弘芯，但因弘芯2020年爆發資金斷鏈危機，蔣尚義於6月辭去所有職務。

對於再次選擇加入中芯陣營，蔣尚義表示，除了他和中芯董事長周子學很熟，背後最大趨動力是，他對於半導體還有很強烈的熱情。

蔣尚義透露，自己只是很單純的工程師，「我有權利追求我的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想…，我非常熱衷先進封裝技術和小晶片（Chiplet），在中芯國際實現我的理想會比較容易。」

據聘用合約內容，蔣尚義擔任副董將可獲得年度固定現金酬金計67萬美元及年度激勵，至於梁孟松2017年接任中芯共同執行長及執行董事時，獲得年度現金酬金20萬美元（約570萬台幣），顯見蔣尚義年薪是梁孟松的3倍以上。

(中時新聞網)