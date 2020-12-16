基隆市政府主辦「2020公用頻道媒體近用推廣計畫」，第3屆美麗基隆影片創作比賽。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府主辦「2020公用頻道媒體近用推廣計畫」，第3屆美麗基隆影片創作比賽，今年跳脫傳統節慶紀實影片框架，《神隱之律：雞籠中元祭》勇奪首獎，用隧道巧妙接連基隆城市意象與文化特色，市長林右昌親自頒發獎座及12萬元獎金，感謝創作者讓大家重新認識基隆。

林右昌表示，美麗基隆影片創作競賽邁入第三年，這項競賽透過影片拍攝，把不一樣的基隆，呈現國人眼前，看見基隆的美好，過去幾屆影片在YouTube播送，讓許多人看了影片後來基隆觀光旅遊，話鋒一轉，他強調，明年基隆要辦全國性規模的2021城市博覽會，歡迎大家來拍攝，重新編輯美好基隆。

首獎《神隱之律：雞籠中元祭 Melody Of The Hidden Deity：Ghost Festival》，以基隆必經的隧道來喻表穿越，穿越得彷彿是靈魂的緯度，也彷彿是時間的長河，賦予中元節更高一層意境，立意新穎且在地，拍攝技巧細膩，充滿人文關懷，音樂與畫面皆無失誤，令評審讚嘆。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這次比賽影片非常精彩，無論攝影器材運用、景點挑選及故事題材選取，較往年進步精彩，今年新增評審推薦獎，還有不同語種影片參賽，希望藉這項競賽，透過公用頻道發揮媒體近用權，發表創作影片，讓大家用不同角度欣賞基隆。

第3屆美麗基隆影片創作比賽，自6月開跑至10月31日截止，總共收到66件影片參賽，共頒發佳作5名獎金各5000元、優選3名獎金各1萬5000元、三獎1名獎金3萬元、二獎1名獎金6萬元、首獎1名獎金12萬元，今年更特頒評審推薦獎2名。

(中時 )