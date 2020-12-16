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中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增7例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(2例)、俄羅斯(4例)及美國(1例)入境。

指揮中心表示，案744為菲律賓籍20多歲男性移工，今(2020)年12月1日來臺工作，持有入境前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案12月14日檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

案745、746、747、748為莫斯科古典芭蕾舞團，俄羅斯籍藝文表演團體成員，共2男2女，年齡介於20至60多歲，因受邀來臺參演，於今年11月29日入境，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今皆無症狀；12月14日檢疫期滿後，由邀請單位安排自費採檢，均於今日確診。由於個案皆無症狀，且檢疫地點均為一人一室，未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

案749為菲律賓籍20多歲男性漁工，今年11月29日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月14日檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，於今日確診；衛生單位已匡列個案同車接觸者共3人，其中1人因未落實佩戴口罩，列居家隔離，其餘列自主健康管理。

案750為本國籍40多歲男性，今年3月前往美國探親，12月8日入境臺灣後返回住處居家檢疫，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案曾於12月11日及12日出現畏寒及發燒等症狀，13日因出現嗅味覺異常症狀由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案獨自於住家居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

陳時中表示，該舞團今天晚上就有演出，防疫上看來是安全的，第一因為檢疫狀況良好，在旅館檢疫期間Ct值一個31、一個34，和其他人接觸沒有，傳染性相對低，但因為是一個公開的表演，相對的疑慮還是在，因此還是要以最高規格的安排，因此請榮總針對剩下48位緊急採檢，若全部陰性，萬一有驗出陽性者，那就會請他們停止演出。

文化部政務次長蕭宗煌表示，其中若是有面對公眾活動，主辦單位應該要提出最嚴格的防疫措施，防疫措施要有動線分流、最少接觸、健康管理等原則執行方式，文化部會協助藝文活動辦理單位和場館落實防疫措施。

(中時新聞網)