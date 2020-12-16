上海財經大學500強企業研究中心16日發佈「2020上財中國500強企業競爭力指數」，在前10排名中，與去年比較起來有些變化，有8家企業仍在前10榜單。其中中國平安蟬聯第一位；阿里巴巴則上升明顯，從去年第10名上升到第2位；但華為則從去年第9名降至第11位。同時受到獲利下降等因素影響，恒大集團則從去年第8名下降至55名，招商銀行和中國人壽則為2家新進前10榜單企業。

據第一財經引述上海財經大學500強企業研究中心主任江若塵說，整體來看，金融企業依舊佔據主要位置，今年有7家金融企業進入前10名，比去年多2家。由於銀行業和保險業有著較大的規模和盈利效應，這也是他們能持續霸佔榜單前列的主要原因。

此外，江若塵表示，在創新發展驅動下，以阿里和騰訊為代表的互聯網、人工智慧創新企業，發展潛力得到充分發揮，讓阿里、騰訊、網易分列盈利指數榜單的第1、2、4名，凸顯在經濟新常態發展環境下，金融與新科技依然保持著較高的競爭力。

另從地域分佈看，2020年中國500強企業區域分佈的不平衡性有所下降，省級區域分佈更加趨於分散化。在500強企業中，東部地區9省市共有365家企業入榜、占比71％；中部地區6省區共有53家企業入榜，占比11％；西部地區11個省市共72家企業入榜、占14％；東北地區3個省共10家企業入榜、占2％。

(旺報 )