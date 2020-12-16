戰遊網（Wargaming.net）旗下家用主機遊戲《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) 今天正式推出最新一季遊戲內容，第三季為遊戲推出以來史上最大版本更新，針對家用主機平台Despair引擎、圖形製作、使用者介面、遊戲玩法與戰車體驗等進行一系列更新。玩家將發現可見度、細節度、照明以及紋理水平皆有大幅度的提升，讓遊戲完全提高至另一個境界，帶給玩家前所未聞的全新遊戲體驗。

隨著第三季的推出，《戰車世界：僱傭兵》在玩法上也進行重大更新，讓玩家不論在任何一代主機上遊玩皆能擁有最佳的遊戲體驗，另外也針對車輛管理系統、指揮官系統以及裝備系統進行補強。玩家也將於遊戲中看到一個全新「個人資料」標籤，提供每名玩家的職業、鑰匙卡、獎牌，統計數據和活動日誌等相關資訊。

為歡慶前兩個賽季順利的推行並廣受到玩家好評，《戰車世界：僱傭兵》將於第三季推出80年代動作英雄裝備，回饋給全球兩千萬名玩家！更重要的是，玩家將有機會獲得每個新角色的專屬戰車以及英雄迷彩！

另外，三位重量級電影角色也將於第三季隆重登場！第一位是《第一滴血系列》的明星主角約翰藍波 (John Rambo)，憑藉無與倫比的力量、毅力與軍事知識，Rambo將為戰局帶來一股全新力量，玩家千萬不會想錯過，接下來是Snake Plissken，經典電影《逃離紐約》中的主角之一，電影中Plissken從特種部隊操作員變成了犯罪分子，可以為了勝利不擇手段。最後，Metro Goldwyn Mayer（MGM）動作冒險電影《 Missing in Action》中的James Braddock上校也將於第三季帥氣登場。身為一名美國陸軍高級將官，Braddock上校將帶有軍事專家相關技能。

戰遊網創意總監TJ Wagner表示：「我與團隊很高興能為玩家帶來《戰車世界：僱傭兵》最新也是遊戲推出以來最大的版本更新！透過客製化家用主機平台Despair引擎，以及最新一代遊戲主機平台的硬體支援，《戰車世界：僱傭兵》的整體遊戲體驗將會徹底改變，視覺效果將全面提升，遊戲畫面美感將全面提升，並帶來更新的HUD以及車輛管理系統。我們也徹底翻修了用戶介面，改善了玩家與平台的互動方式。最後，有了Rambo、Snake與Braddock幾名重量級角色的加入，相信第三季的精彩度將會超越前兩季，也期待看到英雄在我們玩家社群中崛起！」

(科技)