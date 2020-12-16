台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)旗下momo購物網搶攻聖誕商機，即日起至12月25日推出momo《聖誕節送禮清單》專區，預估推升買氣年成長30%。
富邦媒momo旗下通路包含：購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠雙11暢旺買氣，富邦媒11月合併營收約92.6億元，月增87.98%，年增約38.67%，創下單月歷史新高，其中雙11亮眼的成績同步推升網路購物11月營收年增43%、月增97%，業績佔比達95%；而行動購物業績年增58%；累計1至11月合併營收約607.2億元，較去年同期成長30%。
聖誕節將至，為搶攻聖誕「交換禮物」商機，富邦媒旗下momo購物網即日起至12月25日推出momo《聖誕節送禮清單》專區，momo精選眾多創意又實用的年度話題夯品，momo電視購物也推出《聖誕歡樂送》，自12月16日至12月31日展開，momo預估將推升買氣年成長30%。
富邦媒表示，由於12月進入零售業年終銷售旺季，搭配雙12及聖誕節等促銷活動，可望挹注12月營收。
(時報資訊)
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