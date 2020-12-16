內閣改組傳聞不斷，蔡總統15日力挺蘇揆，說「衝衝衝，院長加油」。但政黨人士分析，蘇揆當前有3大難題，一是萊豬、二是組改、三是數位身分證換發，蘇揆能挺過這3關，才能鎮住外界流言。

蘇揆2019年1月14日上任，頭一天就到機場視察來勢洶洶的非洲豬瘟，「衝衝衝」從原先不被看好，一路挺過非洲豬瘟，進而擋下新冠肺炎擴散，聲勢高漲，不論任期或表現，都堪稱蔡政府任內「最強閣揆」。不過，政黨人士說，蔡總統8月28日宣布開放萊豬進口，卻讓蘇揆聲勢一夕逆轉，面對國會議員的質詢，蘇揆只說兩人有溝通，但無法交待清楚，這項重大政策是如何與蔡總統討論，以及相關決策過程，「蘇是否替蔡揹了黑鍋，不無可議」。

政黨人士也指出，蔡總統早在2019年12月5出席未來科技展時，就提出要成立數位發展部會構想，但交辦至今，政院尚未拍板具體方案。據了解，政院一直到立法院本會期前，都未針對數位發展部有「院級」實質討論，讓蔡總統在就職演時說還念茲在茲的數位發展部會沒有具體輪廓。

政院原擬本會期力拼送出組改方案到立法院，但臨時又殺出蘇揆女兒蘇巧慧等立委主張成立「數位發展委員會」版本，讓組改案被迫緊急煞車。蘇揆受訪時說，組改問題要尊重民進黨團最後意見，但政黨人士說，就算政院跟黨團沒有不同調，鐵定本會期無法處理，要延到下會期以後，總統交辦的任務已然7折8扣，不知何時能推出。

最後一項則是關乎民生、且具高度人權爭議的新式數位身分證New eID換發。內政部在徐國勇上任前即鴨子滑水，希望避開爭議，後由國發會在2018年提出「智慧政府規劃」，當中有一項就是原定在2020年要達到「全面發行數位身分識別證」的計畫。黨政人士說，很顯然，計畫因疫情變化，明年元月要在新竹市採「自願」換發的New eID，至今民眾還無緣見識盧山真面目。

他表示，New eID因部分民間人士大力反對，從原定今年10月全面換發，變成明年元月在澎湖縣、新竹市、新北市部分地區試辦，並規劃明年7月全面換發。後又因蔡總統11月18日明確表態，有關New eID疑慮「不是找幾個駭客來測試一下就沒事」，內政部12月8日緊急宣布試縮小辦規模，改為僅限新竹市一地，當中府、院的磨合有沒有互「卡」，耐人尋味。

(中時 )