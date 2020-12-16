今年受到疫情影響，產險業旅行平安險首當其衝，不過，7月國旅接棒，讓國內旅平險表現爬升快速。國泰金(2882)旗下國泰產險總經理陳萬祥指出，今年7月以來國旅險強勁上揚，加上車市復甦及不動產需求熱，車險及火險都是呈現成長，補足國外旅平綜合險的下滑，全年簽單保費還是力拚成長。展望2021年，2020年國外旅綜險今年幾乎沒賣，2021年一定是成長，明年還是抱持樂觀。

國泰產險與集團旗下數位數據暨科技發展中心（數數發中心）與共同合作，推出業界首創電商式保險體驗平台「BeSafe享出門」，提供碎片化保險，讓客戶出門遊玩、通勤時，能夠自由選購符合自身需求的保險。此外，透過「電商網購」模式，用戶只要將所需保險放進購物車，就能一次結帳，顛覆過往投保模式。

依照商品設計規範陸續推出多達37種保險方案，能讓客戶依照親身需求自由選擇，組合專屬自己的保險，真正實現量身訂做客製化，除基本的人身與汽車強制險，以及時下熱門戶外露營活動、通勤、寵物等險種外，更推出多種情境如約會、追星、看展等組合險等，除能實際符合客戶出門所需外，該投保平台更有如電商網購般流暢。

國泰產險也與遠通電收、遠創智慧合作推出業界首創「高速公路碰撞險」。最大特色便是讓客戶實際「走多少用多少」，於一年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，客戶開車上高速公路並透過eTag感應時才開始扣抵公里數。當發生擦撞等事故造成損失或不便，即定額理賠5,000元補償金。另若一年內里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶。

陳萬祥表示，國泰產險目前簽單保費中，線上投保占整體1.5％，希望打破過往銷售套裝式保險的規則，將產險商品碎片化並與異業結合，且以客戶為中心的體驗設計，滿足更多的需求。

國泰產險旅綜險去年業界市占率第一，今年受疫情影響大，國外旅綜險3月停止銷售，而國旅下半年大爆發，7月國內旅綜險年增35.1％、8月更達到62.9％，9月以來，亦有年增35.4％的成績，也彌補國外旅綜險的下滑。今年雖然工程險也因為公共工程減少下滑，不過，車險等都呈現高成長，剩下半個月努力追趕進度，全年力拚不會比去年差。

(時報資訊)