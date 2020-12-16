1名國中女生，自3年前遭外公性侵，多次割腕自殘，甚至自己劃傷小腿發洩，她因上課時手腕常包著紗布， 引起老師及前男友起疑，前男友日前得知她是疑被外公性侵，衝到外公家中爆打她外公，事件才被揭開，台北地檢署今依法起訴外公。

據了解，被害女生出身單親家庭，母親改嫁後把她留給經營理髮廳的外公、外婆照料，女生長年和外公、外婆同房分床睡，因外婆生病時常住院或在家吃安眠藥，外公即自2017年起常在酒後猥褻、性侵當時還就讀國小的被害人得逞。

被害人因外公的家中經濟支柱，一直隱忍，但她升上國中後，不堪外公長年性侵，只好割腕自殘發洩，老師雖察覺有異，但被害人不願向老師吐露心聲。

被害人日前和前男友說出遭性侵一事，前男友憤而衝被害人家裡，爆打她外公，員警獲報到場了解原因，才揭發這起性侵事件，被害人已被社會局安置，據了解，警方調查時，外公坦承犯行。

檢警估算，外公2017年間平均每月1、2次性侵被害人，2018年間每1、2個月性侵1次，去年至今平均每3、4個月1次性侵，檢方今依利用權勢性侵、對未滿14歲少女加重強制性交等罪起訴外公。

(中時 )