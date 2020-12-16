行政院長蘇貞昌買漫畫給外孫，惹出收據打行政院統編的風波，國民黨前青年團團長田方倫今天推出「老闆我要打統編」T恤，大酸蘇貞昌，隨後赴監察院遞陳情書，要求調查行政院蘇貞昌團隊到底有多少濫用公款打統編。

包括前團長田方倫、蕭敬嚴及現任團長陳柏翰、執行長蔡哲琛等青年團成員，今天下午中常會前發表這款印有政院統編、「我請客，你買單」、「有政府，會造謠」，以及大大的蘇揆頭像「老闆我要打統編」等文字的特製T恤，「笑」果十足。

田方倫大酸政院統編事件，也嘲諷民進黨要查假新聞，但假新聞製造中心就在行政院團隊，從牛肉麵事件，前行政院發言人丁怡銘散播不實指控，事後向店家道歉買百碗牛肉麵，釋出發票卻打統編，荒唐至極想矇混用納稅錢賠罪嗎？辭職就能解決事情？難道監察院不該查清楚還有多少案例沒有被抓包？

他說，前幾天蘇院長為了倡導民眾使用掉消費券，到書店說要用自己的消費券，買漫畫書給女兒，不料又卻出現迷因數字，結帳的螢幕清清楚楚寫著「03722403」行政院統編，甚至還被媒體拍到，這種政府的做事態度，令人質疑。

田方倫強調，前次牛肉麵事件說是「助理習慣性打統編」、這次漫畫事件蘇貞昌又說是「有人多此一舉」荒謬的行為一而再再而三的出現，我要求監察院查辦！給人民一個清楚交代，過去四年到底行政院其它項目，還有無濫用國家公款報公帳？

他表示，製作一件T恤「老闆我要打統編」印上來告訴執政黨，他們到底有多可笑，也歡迎有興趣的民眾可上他的臉書粉專購買，每件以 180元團購價販售，雖然他無法開發票，但會送一張親手寫著行政院統編的收據。

(中時 )