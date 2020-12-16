立法院副院長蔡其昌今接受廣播節目受訪表示，行政院的改組各種可能性都存在，地方首長當部長也有可能，都是一個歷練。新竹市長林智堅今受訪表示，作為一個政治工作者，受到人民的栽培，「如果說國家社會有需要，人民有期待，我覺得我們是責無旁貸」。

林智堅出席中常會前受訪指出，現在的工作還是要先把市政做好，任期大概還有兩年的時間，其實距離選舉，還有滿長的時間，「所以我覺得，現階段都沒有這樣的考量」。

被問到目前有什麼樣規劃？他說，沒有，他剛剛講了，現階段，對他來說，就是要先把市政工作做好，不管是大家關心的，未來入閣或未來參選立委，或是去選其他縣市長。「我現在都沒有這樣的規劃與考量」。

至於現在沒有，未來有無這樣考量？他表示，未來的部份，其實他也有在其他媒體專訪上提過，作為一個政治工作者，受到人民的栽培，「如果說國家社會有需要，人民有期待，我覺得我們是責無旁貸」。

(中時 )