新冠肺炎疫情衝擊下，健保署為協助醫界渡過難關，2月起推動「提升暫付金額方案」，提供去年同期核定現金流予醫事服務機構維持營運，並定期結算，多付的金額必須繳回。醫界憂心繳交的金額需支付5％的利息，健保署表示已著手修法，朝向免息方向規劃，待新法上路也會溯及既往，醫界只要繳回本金即可。

受新冠肺炎影響，醫事服務機構服務量減少，健保署自2月起辦理「提升暫付金額方案」，提供去年同期核定現金流予醫事服務機構維持營運，金額由健保基金支應，未來經結算後仍須補付或繳回，以利健保財務務實正確管理。

健保署醫務管理組副組長吳科屏表示，為降低醫事服務機構財務負擔，健保署目前已朝醫事機構免計息分期攤還方向規劃，上月19日陳報衛福部，並已提案於12月18日衛福部法規會討論「衛生福利部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療(事)機構事業產業補償紓困辦法」修正草案。

吳科屏表示，目前醫院上有265家、108億元需要繳回；牙醫有1773家、2億多元需繳回；中醫則有1773家、2億多元需繳回。新法上路後，會溯及既往，這些醫療機構只要繳回本金即可。

衛福部常務次長石崇良表示，根據各層級醫療院所的共識，西醫診所是全年結算，所以到目前為止還沒有結算，還沒有追討問題，至於在醫院的部分，經過醫院團體共識，先結算1到8月，9月之後恢復正常撥付情況，至於1到8月結算下來，有些溢發的情形，會給醫院分期付款，利息會採取特別預算的利息補貼方式，請各醫院不用過度緊張。

(中時 )