國內唯一橫跨汽機車共享的iRent，將於2020年12月17日早上10點推出全新改版iRent APP，從用戶的角度出發，除了提升整體設計介面的視覺感受，並新增多項用戶敲碗期待的新功能，簡易且滿足用戶操作行為的設計，將用車體驗大幅升級，三大亮點更整合用戶碎片化的用車需求，便捷、聰明、經濟、更時尚。

iRent同時宣布，「iRent共享汽車，路邊租還」服務將於高雄上線，投入100台全新的Toyota Prius C油電車輛，方便民眾於路邊停車格取、還車，不論是市區通勤代步、出遊或大眾運輸轉乘，大幅提升移動便利性，iRent以智慧出行滿足民眾的移動生活需求。2021年2月8日前於高雄租iRent共享汽車，即享平日每小時租金99元優惠。

共享汽機車近年已成為民眾出遊或外出代步的重要選項，iRent為全台唯一同時提供共享汽機車服務的平台，汽車營運範圍遍布全台、機車遍布六都，引領創新的24小時自助租車服務，為用戶提供更便捷的移動生活，獲得超過60萬會員的支持，成為日常移動更彈性與靈活的首要選擇。

此次iRent APP改版主要有三大特點，一是手機操作更方便：汽車同站租還可一鍵秒查可租用車輛，加速預約車輛效率。二是地圖輔助更便利：停車場、機車換電站皆可快速導航最近路線，方便行程安排。

值得一提的是，三是加值功能再升級：租汽車可加購安心服務(免車損自負額1萬元、免車輛修復期間之營業損失)，以銅板買安心，讓租車更放心。

iRent強調，改版不僅強化操作介面流暢度，也更優化輔助功能的便利性，為提供消費者更完整的共享出行服務，讓客戶的每一次租車都留下最好的印象與體驗。

歡慶iRent APP改版上線活動期間(2020年12月17日早上10點~2021年1月31日)，更新iRent APP或下載完成新會員註冊，立即送免費租車時數30分鐘，即刻體驗iRent升級後的優質服務。會員分享推薦序號給好友，好友成功加入會員並兌換推薦序號後，好友可獲得免費租車一小時，而推薦者可獲得免費租車30分鐘；好友首次完成租車，推薦者可以再獲得免費租車30分鐘！

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