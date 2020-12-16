台中市政府消防局16日發表「2021消防形象月曆」，21名消防員精彩走秀展現結實體態與專業態度；今年消防月曆有3對為夫妻檔組合，搭配搜救犬、古董消防車及火場勘查器材拍攝。市長盧秀燕說，去年消防月曆大獲市民好評，今年持續透過活潑的消防宣導方式；強化火災預防概念，展現守護民眾安全的決心。

2021台中市消防形象月曆發表會16日在台灣大道市政大樓登場。盧秀燕頒發消防形象大使標章肩帶及為消防月曆揭牌，逐月份介紹月曆特色；由消防月曆主角搭配消防設備精彩走秀，向民眾宣導裝設住警器等災防觀念，消防局長曾進財、市議員劉士州等均到場共襄盛舉。

市長盧秀燕逐月介紹消防形象月曆，每一月都有一段精彩的故事。（陳世宗攝）

消防形象月曆呈現消防人員工作日常及各式專業訓練情景，展現消防人員不分晝夜守護市民的決心。（陳世宗攝）

盧秀燕指出，今年消防月曆主角選才3大特色，主角均與去年不同，代表消防隊兵多將廣、人才濟濟；消防同仁均自願報名此項公益宣導活動，透過多元行銷強化災防觀念；市府挑選有功績的同仁擔任月曆主角，肯定傑出表現與付出，培養職業使命感與榮譽感。

曾進財表示，消防形象月曆拍攝過程經過多次景點場勘，以不同主題吸引民眾學習，並在日常生活中落實火災防範；藉由多元方式呈現消防人員的工作日常及各式專業訓練情景，展現消防人員不分晝夜守護市民決心。

曾進財說，今年消防形象月曆封面二月、八月及十二月份分別是3對消防夫妻檔，其中二月份的何浚蔚與廖品捷服務於消防局外勤不同單位，何浚蔚原為桃園人，兩人相識於內政部消防署竹山訓練中心同一個教授班，為追求佳人，浚蔚毅然決然為愛相隨選填台中服務，並生育兩位「消防寶寶」，一同出席記者會洋溢滿滿幸福感。

曾進財強調，封面六月份游登翔工作之餘熱愛健身運動，積極參加各式健美比賽，今年七月參加「109年苗栗縣縣長盃全國健身健美錦標賽」，榮獲男子新秀形體組175公分以上級第一名，以及男子形體組178公分以上級第二名殊榮。

(中時 )