和致通運貨運司機釀3死事故，國家運輸安全調查委員會將此列為「運輸安全關注議題」，今日公布研究結果。運安會直指，貨運業一年有200件死亡肇事，是客運業的2倍，國內貨運業靠行文化致安全管理有漏洞，建議建立職業駕駛人事故及違規履歷制度、完備法規及查核方式。

2019年8月24日，一名物流貨車司機酒後載女友送貨，在桃園市區以接近100公里的時速，失控追撞4車及路人，釀3死4傷，肇事駕駛僅輕微擦傷，酒測值0.64。

交通大學運輸與物流管理學系副教授吳昆峯表示，調查該案發現除涉及超速、酒駕、疲勞駕駛，不單純只是駕駛人行為問題，更牽扯系統失靈。

運安會發現，多數車行會僱用靠行司機，司機非車行員工，但卻可以車行職員名稱提供服務，盈虧屬個人；車行及主管機關均無法掌握司機背景，因違規紀錄跟著車牌，出車前，車行也不用檢查駕照、酒測等。貨運業的問題不亞於客運業。

吳昆峯指出，貨運駕駛無照或越級駕駛是客運業的10倍、吊扣或吊照仍駕駛是14倍；酒駕失控為5倍、違反號誌標線為1.3倍；不良駕駛習慣部分，路口交叉撞為2倍、側撞為1.3被、自撞為2.8倍。貨運業一年有200件死亡肇事，是客運業的2倍；若仰賴駕駛自律，重大違規恐仍不斷發生。

吳昆峯表示，靠行雖是市場機制，但有副作用，無法掌握司機個人行為，導致安全管理難以完備，車行連是誰在開車都不清楚，更無法掌握駕駛行為。

運安會提出兩部分精進方式，一、完備現行貨運業管理規則及查核方式，包含修訂與檢討相關法規、改善監理單位的監管及查核方式、強化貨運業的安全管理及對其所屬駕駛員的管理、貨運業駕駛員的查核與複訊。二、建立職業駕駛人事故及違規履歷制度，包含推動並強化記點及歸責制度。

(中時 )