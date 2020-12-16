和致通運司機在市區超速，撞死3人，國家運輸安全調查委員會調查後，建議建立職業駕駛人事故及違規履歷制度。公路總局表示，目前已有精進措施。

在貨運業管理方面，公路總局表示，2019年已訂定貨運業安全考核作業要點、建立貨運業EIS管理，對駕駛酒駕、行車安全教育有要求公司自主安全管理，每月會挑選高風險貨運業者做重點管理，監理所會到公司做安全考核，連3個月被記警告，監理所將查核公司，同時辦理跨單位聯合稽查，每半年稽查高風險業者。

對於運安會建議靠行制度漏洞，應建立職業駕駛人事故及違規履歷制度，公路總局表示，有提供貨運業者相關查詢駕駛人違規紀錄，運管規則有規定汽車運輸業對其他車輛需善盡管理責任，貨運業者可申請監理服務網的運輸業查詢權限，查詢駕駛歷史違規紀錄。

對於強制訂定職業駕駛人違規履歷，公總表示，因涉及個資，將洽詢相關機關意見後評估如何修法。公路總局表示，貨運業有8萬8千多輛車、公路客運業有4千多輛，貨運業母數比較多，在貨運業安全管理上，將不斷精進提升。

(中時 )