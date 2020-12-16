副總統賴清德今接見「澳洲駐臺代表高戈銳（Gary Cowan）」；他並感謝澳洲公開表達支持臺灣參與國際組織；且高代表及澳洲政府，堅守民主、自由、人權價值，捍衛國家尊嚴，不容別的國家侮辱澳洲，感到欽佩。

賴清德致詞時首先歡迎高戈銳代表來到總統府，並表示，他與高代表是老朋友了，在擔任行政院長時，就與高代表分享了許多印太戰略相關議題。在他擔任副總統後，高代表也來拜訪，彼此討論了許多如何加強臺澳兩國之間，在經貿、科技、能源、文化、產業等各方面的交流與合作。

他說，曾與高代表在花蓮哈拉灣部落一起跳舞、一起吃阿美族美食，這些都是非常好的回憶。更令人感謝的是高代表任內，不只文化方面多所進展，臺澳在各項交流都有很長足的進步。

賴清德提到，蔡總統也非常肯定高代表全心全力促進臺澳之間，在能源、生物科技、電子科技、農業等各方面的合作。

他強調，臺灣與澳洲共享相同的價值，在印太地區同為面對獨裁強權的第一線，兩國應團結合作，共同創造共同繁榮。副總統另也特別對澳洲公開表達支持臺灣參與國際組織，表達謝意。

(中時 )