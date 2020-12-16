中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，鑒於印尼COVID-19疫情持續升溫，自今(2020)年12月18日起，持續暫停引進印尼籍移工來臺工作，並視當地疫情狀況，再決定重新開放之時間。

因應印尼疫情，指揮中心日前宣布自12月4日至17日暫停引進印尼籍移工二週，暫停期限將屆，但印尼最近一週日增病例數約6,000例，疫情仍未趨緩；另10月至今，我國自印尼移入之確定病例共132人，其中76人雖持有核酸檢驗陰性報告，但該國目前尚未提供認證之檢驗機構。為確保我國邊境防疫量能與社區防疫安全，指揮中心宣布自12月18日起，將持續暫停引進印尼籍移工。

指揮中心指出，印尼籍移工多為從事家庭照顧工作，暫停引進期間，為兼顧照顧需求，建議雇主可採行以下措施：

被照顧者如經長照評估，符合長照需要等級2~8級，可撥打1966長照諮詢服務專線，或洽各地方政府長期照顧管理中心，依家戶個別需求申請長照2.0各項服務，協助家中照顧需求。

雇主可改聘越南、菲律賓或泰國籍移工，勞動部已請各來源國駐臺機構專案協助，另為利雇主作業，將延長雇主引進許可效期。

鼓勵家庭雇主聘僱本國照顧服務員，勞動部針對已符合聘僱家庭類移工資格但聘僱本國照顧服務員之家庭雇主提供補助。

如已聘有移工者可繼續留用現有移工取代引進新移工，勞動部已推動多項專案，例如針對在臺年限屆滿的移工可申請延長、聘僱許可已到期的移工可申請轉換雇主。

指揮中心表示，將持續監測印尼當地疫情狀況，並與我國駐印尼館處研議認證當地檢疫機構之可行性，在確保我國防疫安全的前提下，適時重新開放引進印尼籍移工。

印尼移工暫緩開放措施要延續，陳時中表示，印尼本身疫情持續往上升溫，國內疫情也是越來越嚴峻。其次是也看到十月、十一月、十二月以來，印尼到台灣確診132例，其餘都是比較少，且當中有76例是持有陰性報告，相較菲律賓、美國、歐洲等，印尼的報告準確度，我們希望他比較高，外館已經跟印尼提出要求，但至今沒有進展。

從高確診陰性報告檢驗報告無法得到進一步認證，邊境上還是很高的風險，十月份印尼就有十一人確診，裡面有2人有陰性報告。十一月份81人42人陰性報告，十二月確診就有32人有陰性報告，發現這個報告越來越不準確，比例的升高，檢驗ＰＣR沒有經過確認，意義就很低。

除非檢驗報告有近一步進展，就會持續暫緩印尼移工進入。

陳時中表示，知道國人對於印尼移工有需要，但以這麼高比例的確診者來看，，這樣的風險我們承擔不起，換句話說我們文件審查都是沒效的。

他強調，印尼當局到現在不願意配合認證，因此要等待文件審查有效後再來評估。民眾若是需要的話，還是要積極媒合其他單位，或運用長照2.0。

(中時 )