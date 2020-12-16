宜蘭縣有梅花湖、龍潭湖、大湖等重要湖域，位於員山鄉的大湖風景區開發最慢，立法院交通委員會今天（16日）赴宜蘭考察時，交通部次長王國材允諾協助縣府2期工程提案，但強調要重視生態、維持大湖原貌。縣府表示，縣府立場與交通部一致，會以維持生態的原則分期持續向交通部觀光局提建設計畫。

縣府獲觀光局補助「大湖風景特定區周邊景觀改善第1期工程」，經費為2500萬元，內容有廣場、親水設施、碼頭環境等改善項目，第2期工程提案經費4500萬元，有沿湖岸步道改善等工程，觀光局預計明年1月份召開審查會議。

員山鄉大湖風景區。（本報資料照片）

今天立委陳歐珀與交通部次長王國材等人赴宜蘭考察，王國材表示，交通部願意在觀光方面給宜蘭多點投資，因為觀光是最低成本的投資，湖域有個圓滿的環湖步道很重要，交通部會全力來支持。陳歐珀則要求觀光局協助縣府計畫審查作業，並匡籌經費協助計畫的推動。

先前有環保團體認為，縣府公告的細部計畫，開放興建最高達7層樓的飯店，將讓大湖的美景失色。對此，縣府表示，大湖風景區的都市計畫規畫，空間定位為農村型生態景點，已充分考量周邊山景及湖景景觀。

縣府表示，臨湖側建築物高度較低，離湖較遠建築物高度較高，也訂定相對嚴格的都市計畫土地使用管制，後續實際開發時，也會透過都市設計審議來嚴格把關；另透過此次都市計畫變更，縣府取得約1.5公頃的公共設施用地，公共設施用地開發完成後，將能提供更完善的公眾遊憩服務空間。

(中時 )