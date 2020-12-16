以連鎖早午餐品牌「麥味登」為營收主力的揚秦國際企業今（16）日正式掛牌上櫃。揚秦以每股60元掛牌上櫃，開盤一度漲逾18％，股價最高達71元，而後漲勢收斂，尾盤收在68.8元，漲幅14.67％。

櫃買中心上午舉辦揚秦國際企業上櫃掛牌典禮，由證券櫃檯買賣中心李愛玲總經理偕同揚秦國際企業卓元裕董事長、台新證券郭嘉宏董事長、勤業眾信聯合會計師事務所鄭欽宗會計師共同進行「新股上櫃敲鑼」儀式。

李愛玲在掛牌典禮致詞時表示，相信揚秦掛牌之後，一定會讓消費者更信賴，因為上櫃過程中，不只是企業體質上的檢查，還有營運能力上的檢核，通過上櫃的考驗，代表的是已經做到位而且是負責任的經營團隊，也會獲得消費者的肯定。

李愛玲也說，為食安把關與確保服務品質一致性，以及讓加盟主賺到錢，才是維繫加盟長久關係的重點。而隨著規模擴大後，品牌與成本效益也會逐漸展現，也祝福揚秦上櫃後鴻圖大展。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，展望2021年，麥味登將積極重返1,000店，炸鷄大獅以全球100家門市為目標，他也提前發佈「麥味登早午餐新生活宣言」，自2021年起，麥味登將達成全商品100％無添加人工防腐劑，並設立輕食專區以及導入100％純果汁。連鎖總部也將透過升級版的麥味登APP，持續募集百萬會員，並透過消費累點與紅利點數跨平台交換的異業結盟，豐富消費者的生活樂趣。

揚秦國際企業以早午餐連鎖餐飲「麥味登」為核心品牌，截至掛牌日，麥味登全台店數已達836家，綜觀經營績效，揚秦今年1至11月自結合併營收13.49億元、年增達13.74％。截至第三季累計營收10.9億元較去年同期9.5億元成長14.04％，稅後每股盈餘(EPS） 2.71元較去年同期2.59元成長4.63％。

(中時 )