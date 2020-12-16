輝瑞的新冠肺炎疫苗開始在美國配送與施打，緊接著美國食品藥品監督管理局（FDA）最快可能本周末也將批准莫德納研發的疫苖投入緊急使用，美國啟動了史上規模最大的疫苖接種行動，這是一項巨大而艱鉅的挑戰，但也將為所有配合疫苖生產、配送、儲存與接種的產業帶來龐大的商機。

除了製藥公司本身之外，分析師看好配送與冷鏈兩大族群也將受益於新冠肺炎疫苖的成功推出。

物流配送系統：輝瑞的新冠肺炎疫苖由聯邦快遞與優比速負責運送，麥卡遜公司（McKesson）則扮演政府的集中管理者，部分輝瑞疫苖，加上注射器與口罩等產品，將從製造商送到麥卡遜，再由該公司集中分發，並將疫苖運送給聯邦快遞與優比速，當這些快遞公司取得疫苗後，他們會把以乾冰包裝的疫苖運送給CVS和沃爾格林（Walgreens）等連鎖藥局、醫生診間、行動疫苗接種單位與門診部等地點。

美國「神速行動」新冠疫苖計畫後勤工作負責人珀納將軍周一表示，一旦莫德納疫苖獲得緊急使用授權，麥卡遜也將負責此款疫苖的包裝與配送工作，而聯邦快遞與優比速負責將這些疫苖送往最終的地點。

聯邦快遞將於周四發布2021財年第二季財報。華爾街分析師預測該公司營收為194億美元，每股盈餘為3.98美元，優於前一年同期的營收173億美元、每股盈餘2.51美元。

此外，美國主要物流公司XPO Logistics，以及DHL快遞也將參與部分配送工作。XPO日前曾在瑞士信貸的投資人會議上表示，生產新冠疫苖的主要藥廠是我們的客戶，公司很榮幸能參與疫苖的配送行動。「最大的受益者將是聯邦快遞、優比速與德國郵政（Deutsche Post）旗下的DHL，但對其他人而言，次級市場還有非常大的空間，如注射器、生理食鹽水以及溫控包裝材料等物品的運送」

聯合航空（United Airlines）周二宣布已經開始展開美國境內運送新冠疫苖的任務，疫苖將裝載在客機的機腹中。上個月這家總部位於芝加哥的航空公司，成為美國第一家將疫苗從境外運回美國的客運航空公司，使用其專門用於貨運的波音777飛機，從布魯塞爾飛回其芝加哥歐海爾國際機場的樞紐，共執行了5個航班。

冷鏈產業：包括德國林德集團（Linde PLC）與法國 L Air Liquide Ord ADR等主要乾冰製造商，以及開利公司（Carrier Global Corp）與Trane Technologies等冷凍櫃製造商，可望在這一波全球接種新冠疫苖的狂潮中迎來豐厚的訂單。

Trane Tech旗下的Thermo King品牌為疫苖運送提供智慧端對端溫控冷鏈解決方案。9月底該公司更推出冷藏解決方案以支援新冠疫苗的配發。Trane Tech表示，新推出的冷藏解決方案可長時間維持攝氏零下70度的超低溫環境，將有助於減少疫苗的降解，最重要的是可以減少取得疫苗的障礙。

開利10月初宣布與亞馬遜雲端服務AWS合作，將共同開發一款新的Lynx數位平台，該公司表示，這套工具將為全球客戶提供強化的能見度、提升的連網能力，以及整個冷鏈作業中可用的情報，以改善包括食品、藥品與疫苗等對溫度敏感的貨物配送成果。

賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific Inc）是超低溫冷凍設備製造商，其產品可讓溫度保持約攝氏零下80度。盧森堡的B醫療系統公司（B Medical Systems）、Helmer Scientific與Stirling Ultracold等冷鏈公司日前也宣布將擴大產能應付急升的需求。

此外，若缺乏疫苖玻璃瓶與注射針頭，疫苖效果再強大，恐怕也無武之地，相關供應商包括德國特殊玻璃製造商肖特集團（Schott AG）、美國玻璃大廠康寧與日本電氣硝子（NEG）。因投資人看好疫苖推出將帶動注射針頭需求暴增，日本金屬公司(Nippon Kinzoku)周二股價漲停鎖住，飆漲28%。

(時報資訊)