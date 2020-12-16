英國媒體BBC的新聞之夜政治編輯瓦特(Nicholas Watt)周二在推特上發文表示，英國和歐盟正走向達成協議，並可滿足(英國)脫歐支持者的要求。

瓦特在推特上表示，在最後一個小時，保守黨議員將大聲歡呼與歐盟達成脫歐協議；歐洲懷疑論者將保證他們會感到高興。

另外英國下議院領袖Rees-Mogg周二表示，理論上英國可以在歐盟協議生效(12月31日)後批准與歐盟的任何協定(treaty)，但是如果試圖這樣做，將面臨嚴重的法律風險。

Rees-Mogg在被問到，是否可以追朔地批准與歐盟的協定之時表示，如果雙方以不同的方式接受批准新協定，理論上是可行的。

但是與首相強生同一政黨的Rees-Mogg表示，這樣做將會讓國內法和國際法之間產生缺口，很容易受到法律挑戰，「我還沒有聽到任何人有談論到要在12月31日之後批准協定」。

(時報資訊)