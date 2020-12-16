美國投資人看好美國國會可望於近日推出新一輪激勵措施，美股勁揚，那斯達克指數創下收盤歷史新高。台股經昨日殺破十日線，今早在台積電(2330)領軍上攻，電金傳產權值股全面出擊，收盤大漲235點至14304點，與台積電同步回到短期均線之上。全日成交值為2499億元。

台指期今日尾盤結算，隨著台積電拉動蘋概股以及金融傳產大型股，台指期順勢拉高結算。台灣市場今(16)日股匯齊揚，在台積電等權值股勁揚帶動下，台股大漲逾200點、台幣兌美元則強升逾3角，早盤觸及28.12元，再度刷新逾23年盤中新高。

美國新一輪刺激談判有望達成協議，加上蘋果公司傳出明年上半年iPhone計畫增產30%的消息激勵，終場美股四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於1.14%至1.41%，其中費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲1.48%，聯電ADR下跌3.41%。

蘋果傳出明年上半年iPhone計畫增產30%的消息，尾盤大漲5.01%作收。帶動台股蘋概股以台積電為首強勢反攻。股王大立光(3008)及鴻海(2317)也同步上揚。包括日月光投控(3711)、晶技(3042)等蘋概股亦全面收高。

台積電ADR漲1.48%，回到歷史高檔，台積電今日跳空開高5元至509元，盤中再升至515元，明天除息前，股價再度走強。台積電於12月8日創下525元新高，隨後進行整理，今早開高走高，回到所有均線之上。台積電收漲8元至512元。

台積電看好明年上半年營運表現，也拉抬聯電(2303)多頭氣勢；聯電開高亦隨台股收漲。

金融股今日也振作，中信金(2891)等大型金控上漲。航運的多頭指標長榮(2603)股價亦強勢。

此外，台塑(1301)、中鋼(2002)等原物料權值股早盤亦穩健。電金傳權值全數上揚，台股早盤即勁揚200點，回到14200點以及十日線之上，化解短線下探危機。技術面重回多頭排列。

台股收漲逾200點重回14300點，收復所有短期均線，且收盤指數回到歷史第三季之水準。

(時報資訊)