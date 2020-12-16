中央研究院經濟研究所表示，2020年新冠疫情延燒席捲全球，世界各國紛紛採取封城或邊境管制，不僅重挫各國經濟成長，衝擊全球貿易，全球至今仍然陷在最嚴重的經濟衰退中。然而，我國政府與全民齊心抗疫，不只疫情控制成功，並且經濟持續活絡，逆勢成長，成為舉世矚目的焦點，堪稱大疫狂流中的璀璨明珠。

中央研究院經濟研究所今(16)日發布臺灣經濟情勢展望，預估今年臺灣經濟成長率(GDP)將達2.71%，較7月的預測值1.15%大幅上修1.56個百分點。中研院樂觀預期明年全球經濟復甦、國內消費和投資回復成長，預估明年GDP成長率可達4.24%。

中央研究院經濟研究所指出，第三季實質GDP年成長率為3.92%，預估2020年經濟成長率將達到2.71%。展望2021年，新冠肺炎疫苗研發已有顯著進展，全球經濟復甦指日可期，我國消費與投資回復成長動能，對外貿易也持續穩固擴張，預期2021年實質經濟成長率為4.24%。

由於國人在臺消費動能持續增加，內需逐漸復甦，加上低基期因素，預期2021民間消費成長率為4.17%。

民間投資部分，因美中貿易戰及疫情因素，引發供應鏈重組，改變生產型態，企業朝多元面向布局，挹注更多投資，2020年第三季民間投資年增率為2.55%，預估全年成長率為1.53%。明年藉由政府持續推動「投資臺灣三大方案」計畫與吸引臺、外商來臺布局，離岸風電擴建，以及都更與危老重建政策等，民間投資的動能可望持續加溫，預估2021年民間投資年成長率將可達4.01%。

對外貿易部分，預期明年將延續宅經濟商機，高資通產品的發展、5G新興科技等應用，且全球貿易需求回升，助於出口暢旺。估計2021年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為3.76%與3.05%。

展望未來，中央研究院經濟研究所表示，雖然今年全球經濟處於深度衰退，但隨著世界各國對疫苗的積極研發有成，將有助於消費者與企業恢復正常的經濟活動，國際貿易也可望回到正常成長的軌道。全球經濟復甦已指日可待。惟仍有諸多不確定因素，如新冠疫情的緩解速度，美中兩大國之間多方位的對立態勢與其他地緣政治風險等，都將持續影響全球經濟復甦的速度。

(時報資訊)