詹宏志在2019年7月整併86小鋪、UNT、BeautyMaker、BeautyEasy等4大品牌，組成台灣美妝聯盟，今年4月詹宏志邀請東京著衣創辦人周品均擔任執行長，且周品均的服飾品牌Wstyle一同加入，5大品牌更名為「唯品風尚集團」，歷經半年努力，繳出轉虧為盈的成績單。

過去4大品牌雖然擁有超過100萬名不重複使用者，且在營運過程中都有輝煌成績，過去都因善用網路經營，曾享有網路廣告紅利，但當廣告紅利逐漸淡化，尤其社群媒體廣告紅利急速萎縮，造成變動成本增加、固定成本卻無法下降，因而陷入經營困境。

去年4大品牌整併後，今年4月詹宏志主動找上周品均，並將其Wstyle加入新集團，營運項目不再侷限於美妝，而是女性新時尚，鼓勵女性追求美感的生活態度，並更名為「唯品風尚集團」，股東包括網家(8044)、潤泰、華威創投及周品均。

周品均表示，服飾、美妝同步發威產生效果，服飾（Wstyle）一直以來就有不錯獲利，近半年來持續擴大營收與獲利；原有的美妝4個品牌則在上任半年以來逐步縮小虧損，直至今年11月已出現獲利，扭轉了過去長期虧損的狀態，成功轉虧為盈。

半年來內部進行組織調整、部門整併，更收回原先委外第三方物流的美妝出貨，與原有的服飾出貨部門合併，自建為集團物流中心，除了整合倉儲物流，更打造了全新的集團辦公室，為的是建立全新的企業文化並提升團隊效率。

今年截至目前為止，服飾品牌Wstyle營收、獲利皆創新高，帶動全集團獲利表現較去年成長65％，7～11月獲利較去年同期成長超過5000萬元。

(時報資訊)