2020新竹市感恩季「Hi Light! My Life!」16日開跑，連續第6年要為弱勢兒童圓夢。（陳育賢攝）

2020新竹市感恩季「Hi Light! My Life!」16日開跑，連續第6年要為弱勢兒童圓夢！市府今年獲得10家百貨量販業者響應，並邀請民眾一起來當耶誕老人，為450位弱勢兒童完成心願。另，本周六還有兩場感恩晚會，希望讓大家都感受到溫暖。

市長林智堅表示，作為地方首長最大幸福就是照顧好每1位市民，新竹市大部分孩子都很幸福，擁有健全家庭、獲得父母滿滿關心，但是仍有部分孩子需要社會大眾幫助，非常感謝在地百貨公司、店家，每年為弱勢兒童圓夢。

今年450位弱勢兒童心願都很簡單，如「希望阿婆有1雙輕便、好走鞋子」、「我的衣服都破了，希望有1件有公主上衣，顏色不拘」，心願讓人心酸，感謝社會大眾愛心，讓他們感受到滿滿關懷。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，每年心願卡達成率幾乎百分之百，他相信以新竹各百貨公司能量，再多心願都可以完成，盼藉由心願卡，讓這座城市更充滿愛。

社會處指出，今年的感恩季，規畫1場「暖心市集」及2場「感恩晚會」，「感恩晚會」將在19日、20日辦理，第1場晚會結合以往的祈福儀式，邀請主教及牧師，一同為大家城市祝福。祈福儀式之後有重量級唱將趙傳、娃娃金智娟、錦雯、陳偉民演唱經典民歌。

第2場「感恩晚會」針對年輕世代，市府將邀請在地熱舞團，獨立樂團、歌手鼓鼓、陳零九、麋先生、莊鵑瑛（小球）演唱。

另外，「暖心市集」則在本周六於護城河親水公園登場，總攤位數將超過40攤，販售知名手作品、耶誕商品，現場也有耶誕歡樂劇、耶誕魔術秀，還有大小朋友最喜歡的YOYO姊姊帶來精彩的唱跳秀，當然還有最期待的河馬樂樂與耶誕老公公發小禮物。

而即日起至25日，民眾可至遠東巨城購物中心、SOGO新竹店、新竹大遠百、台灣迪卡儂新竹店、藍印子、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅婦幼生活館及晶品城購物廣場等10大百貨量販店認購心願卡，發揮愛的力量，讓弱勢兒童感受歡慶佳節的溫暖氛圍。

(中時 )