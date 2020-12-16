國泰產險16日推出電商式網路投保平台，讓投保產險就像「購物」一樣容易，會網購就會操作。

國泰金控積極運用保險科技創新用戶體驗，旗下數位數據暨科技發展中心（數數發中心）與子公司國泰產險共同合作，16推出業界首創電商式保險體驗平台「BeSafe享出門」，提供碎片化保險，讓客戶出門遊玩、通勤時，能夠自由選購符合自身需求的保險。

國泰產險表示，透過「電商網購」模式，用戶只要將所需保險放進購物車，就能一次結帳，顛覆過往投保模式！同時，國泰產險也透過異業數據合作，於「BeSafe享出門」平台上正式推出「高速公路碰撞險」，讓客戶走多少、用多少即保多少，實際滿足通勤族上國道的安全需求。

「BeSafe享出門」是市場上第一個電商式投保體驗平台，突破過往只能購買套裝式保險商品的藩籬，並以數據、科技、中台技術為基礎將既有保險商品碎片化，將依照商品設計規範陸續推出多達37種保險方案，能讓客戶依照親身需求自由選擇，組合專屬自己的保險，還能為寵物加保或推薦親友加保！

「BeSafe享出門」上線同時，國泰產險也宣布該公司與遠通電收、遠創智慧攜手透過異業數據與創新商業模式，將國道通行資訊與保險結合，合作推出業界首創「高速公路碰撞險」！最大特色便是讓客戶實際「走多少用多少」，於一年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，客戶開車上高速公路並透過eTag感應時才開始扣抵公里數。當發生擦撞等事故造成損失或不便，即定額理賠5,000元補償金。另若一年內里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶，預計將成為國道通勤族朋友的必備首選！

國泰產險總經理陳萬祥表示，近年來生活日趨數位化，據統計過去5年全球市場投資保險科技（InsurTech）持續成長，2014至2018年平均每年投資金額達71億美元，其中又以產險應用更具爆發力。過去業者雖然積極推出線上投保平台，卻很難讓客戶擁有便利、友善的投保體驗。

「國泰產險開始思考過往以人為主的銷售模式，轉換為以數位銷售為主，就是以『國泰即服務』（Cathay as a Service, CaaS）概念為核心，打破過往銷售套裝式保險的規則，將產險商品碎片化並與異業結合，合作推出外送員保險。這次由國泰金控數數發中心與國泰產險攜手將數位帶入保險服務，並以客戶為中心的體驗設計，率先業界推出『BeSafe享出門』電商式投保體驗平台，從產品設計、訂價、核保、精算、理賠等核心業務都一條龍轉型，這對業界是極大的變革，更是國泰產險重要的里程碑。」

此次國泰產推出「BeSafe享出門」不僅再次改變業界常態，陳萬祥表示，在金管會力推保險數位化之政策下，獲保險局核可推出全新型態的保險商品「高速公路碰撞險」，讓台灣消費者能擁有全新的電商式投保體驗。

(工商 )