走過2020年從年初蹦出一隻超級「黑天鵝」新冠肺炎疫情、下半年起又逆勢噴量的一年之際，第一太平戴維斯董事總經理朱幸兒16日表示，展望明年，2021年商用不動產市場將可以「疫緩則平」四個字來下註解，若疫苗陸續上市、疫情減緩，則不動產市場將可望呈現平穩健康的格局。

今天世邦魏理仕舉辦2020年第四季商用不動產市場季報公布並展望2021年記者會，董事總經理朱幸兒表示，年度交替之際，展望2021，預期商用不動產市場將不致今年的火熱，應會逐漸回到原有水準，健康發展。

朱幸兒表示，最近全球疫苗陸續上市，對於最近一年由於疫情爆發導致島內的錢、人，都鎖在島內，導致低利資金行情再推升一波的情況，預期明年商用不動產市場的火熱情況，可能不如今年；再加上央行祭出四大打炒房措施，投資買盤應明顯退場，市場也可望回歸基本面正常發展，因此預期明年應該不致激情演出。

朱幸兒表示，2021年商用不動產市場走勢，預料將可以「疫緩則平」四個字來下註解，若疫苗陸續上市、疫情減緩，則不動產市場將可望呈現平穩健康的格局。

(工商 )