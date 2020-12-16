高雄地政局16日舉行今年最後一次抵費地標售，釋出8標9筆土地，總底價約12.4億元，吸引多達55封標單競標，最後標出7標8筆土地，標脫率87.％，整體溢價率高達42.17％，首度釋出的93期重劃區2,160坪土地，由國揚集團和藏美集團聯手，以每坪單價52.42萬元、溢價72.36％標得，隆大則以每坪51.8萬元、溢價47.8％，取得高雄大學生活圈641坪土地。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐16日表示，此次土地標售，首度釋出的93期重劃區、鳳山勝利段2,160坪土地，是本季標售面積最大、底價最高的標的，共吸引包括永信、清景麟、藏信、神揚建設等15封標封競標，最後由藏美集團企業藏信建設與國揚集團企業神揚建設合資，以總價11.3億元、每坪單價52.42萬元高價標脫，溢價金額約4.7億元，溢價率高達72.36％，勇奪本季標售的單價、總價地王。

上季標售就炙手可熱的岡山區信義段，本季釋出的標的同樣搶手，以18封標封成為本季標封數冠軍，由上和發建築以郭姓負責人名義，斥資約4,520萬元購得，換算每坪單價約48.4萬元，溢價率達52.5％。

而高雄大學徵收區藍田西段的641坪建地，共有9封標封投標，由隆大建設以總價3.3億元、每坪單價51.8元萬買下，溢價金額約1億，溢價率達47.8％。

張旭嵐指出，此次土地標售，不僅多筆標的以高溢價率標脫，部份標脫單價也刷新歷史紀錄，例如37期楠梓高昌段154坪標的，被建商英特嵐以總價2,680萬元、高達81.6％的溢價率搶下，成為本季的溢價率狀元。

根據台灣房屋彙整高雄市地政局開發區土地標售紀錄，此次以單價51.8萬元標脫的楠梓區藍田西段641坪商業地，已超越同區段的歷史最高單價47萬元，改寫區段紀錄。

張旭嵐分析指出，今年台灣防疫有成，導引市場資金回流台灣，並使熱錢不斷湧入房市，締造全台房市的旺盛景氣，其中，高雄的價量表現更是明顯，民眾樂意追價置產，建商也不惜成本獵地推案，由於供需互抬促進房市穩健發展，讓投資人看好後市不斷加價搶標，讓今年高雄標售在單價與總額上，接創下亮眼的新高紀錄。

對於93期重劃區勝利段2,160坪標的，以每坪52.42萬元、總價11.32億元，榮登本季地王，台灣房屋五甲瑞隆加盟店店東陳明仁表示，鳳山人口為高雄之冠，住宅需求旺盛，但土地稀缺，讓鳳山有建地釋出必高價爭搶。

他說，此一標的位於瑞中街、近瑞興路口，原為國軍眷村遷移後重劃，鄰近瑞興國小、鳳山國中學區，離捷運鳳山國中站約5分車程，一旁就是耗資1.8億改建中的鳳山共同市場，生活機能佳，周邊多為國宅、中古公寓與透天，如規劃成住宅大樓，在新大樓建案不多的商圈中，應能吸引首購、換屋族群青睞，以瑞興國小以南一帶的新大樓華廈，已有每坪22萬到24萬左右成交行情，未來鳳山共同市場改建完工，商圈機能再提升，房價也可望受惠。

(工商 )