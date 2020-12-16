環保署16日進行新竹科學園區寶山用地第2期擴建計畫專案小組初審會議，其中就包含台積電2奈米廠的預定地，不過經過激烈討論後，環評委員認為仍有部分內容需要開發單位補充說明，決議讓此案補正資料後再審。

竹科管理局說，由於寶山用地一期擴建計畫主要是供製程研發與先期量產，為維持我國半導體產業領先地位 ，因應近年3奈米及2奈米製程突破，現有廠房無法容納新一代機台，園區已無適當用地，本計畫為提供量產廠房產業用地重要開發，希望讓我國產業維持優勢。

(工商 )