台積電2奈米廠用地環評初審卡關 要求補件再審 14:322020/12/16 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署16日進行新竹科學園區寶山用地第2期擴建計畫專案小組初審會議，其中就包含台積電2奈米廠的預定地，不過經過激烈討論後，環評委員認為仍有部分內容需要開發單位補充說明，決議讓此案補正資料後再審。 竹科管理局說，由於寶山用地一期擴建計畫主要是供製程研發與先期量產，為維持我國半導體產業領先地位 ，因應近年3奈米及2奈米製程突破，現有廠房無法容納新一代機台，園區已無適當用地，本計畫為提供量產廠房產業用地重要開發，希望讓我國產業維持優勢。 劉德音對明年掛保證 台積電除息前拉高 台積2奈米廠用地 寶山二期擴建 今環評初審 (工商 ) #台積電 #用地 #奈米廠 #寶山 #擴建計畫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉德音︰對明年非常樂觀 04:102020/12/16 財經要聞 《半導體》台積電隨ADR開高 股價再度走強 10:172020/12/16 財經 2021景氣穩健股 外資連5買 04:102020/12/16 證券．權證 台積電叛將爆「師徒內鬥」 中芯股價大暴殺 12:222020/12/16 財經 華為Mate40標準版 預購秒殺 04:102020/12/16 全球財經 外資棄息落跑 台積電散戶要逃？專家1句分析後大驚 00:032020/12/16 財經 任中芯副董 蔣尚義駁叛將說 04:102020/12/16 財經焦點 台積連三黑K 棄息賣壓出籠 04:102020/12/16 財經要聞 台積電、聯電領漲 台股早盤大漲逾170點 09:182020/12/16 財經 蘋果光又亮了 國內蘋概股齊閃 14:372020/12/16 財經 中芯爆內鬨！不爽蔣尚義回鍋 CEO梁孟松憤而請辭 08:462020/12/16 財經 財經熱門新聞 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 台積電叛將爆「師徒內鬥」 中芯股價大暴殺 - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 坐穩國民基金地位！元大高股息龍頭基金破20萬戶 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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