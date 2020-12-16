科技部長吳政忠今日與國防部宣布合作「學研中心」，預計未來5年共同投入50億元，評選3至6所大學成立「學研中心」，擔任國防科技領域的智庫，並與國家中山科學院等國防科技需求單位，共同擬定未來國防科技的研究方向與潛在人選。

目前科技部與國防部已擬定學研中心初期要推動的主題領域，包括資電通訊與智慧化科技、關鍵系統分析與整合、前瞻感測與精密製造研究、尖端動力系統與飛行載具、先進系統工程研究、先進船艦及水下載具、先進材料與力學分析研究。

國防部與科技部也就現有國防科技研發重點，向學界徵求為期3年之「基礎型學合計畫」，國防部並另外徵求為期5至8年的「先進科研計畫」，未來這兩項計畫亦將透過學研中心執行。由於國防科技需要長期投入，因此科技部與國防部也在「學研中心」計畫中，規劃了高額的獎助學金，期望能吸引優秀學研人才投入尖端國防科技研發。

科技部也指出，未來台灣發展國防科技，不能僅仰賴國防部與中科院，產業界的投入與支持也極為重要，必須整合軍民技術，以國艦國造、國機國造為基礎，以國防需求協助產業技術升級，帶動國防及整體產業發展。因此，「學研中心」計畫規劃以5年為一週期，期望第一個週期能培育150位具有國防科技專業的碩博士生，除進入中科院或學研中心外，也能進入產業界，使國防產業成為台灣未來的重要產業之一。

(工商 )