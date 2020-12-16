為升級餐飲體驗並強化競爭力，遠東集團旗下香格里拉台北遠東國際大飯店除斥資8千萬元大手筆全面改裝六樓的遠東Cafe自助餐廳，更與名店鼎泰豐結盟合作，在自助餐檯上供應鼎泰豐各式點心，創觀光飯店與連鎖餐飲集團跨界合作先例，香格里拉台北遠東國際大飯店並成為全台第一與唯一供應鼎泰豐點心的國際觀光飯店。

除與鼎泰豐合作，全新換裝並於今（12/16)日重新開幕的遠東Cafe其它業界首創或獨創的 亮點與賣點還包括：1.新增「 龍蝦俱樂部」，創造獨特消費體驗，2..新增「晚晚餐」餐期，分流晚餐用餐人潮並提高翻桌率。3.推出品牌周邊文創商品如龍蝦圍裙、主廚特製烤肉醬等，提高顧客忠誠度。4.新增炭烤區並引進市場最大的西班牙國寶級炭烤爐Josper Grill。5.每餐期推出「主廚隱藏版菜單」， 保持新鮮感。6..加價購波士頓活龍蝦並拍照上傳分享，即可參加抽獎。7.與遠東集團企業及多家銀行信用卡合作行銷。

香格里拉飯店集團區域總經理暨香格里拉台北遠東總經理祖睿德(Randy Zupanski）透露，遠東Cafe自助餐廳改裝期間，遠東集團董事長徐旭東曾多次視察試菜，並要求飯店從顧客角度確保取餐動線流暢、桌椅距離舒適等細節， 高度要求飯店確保質。祖睿德表示，遠東Cafe自助餐廳大改款，12大美食主題區以「一餐檯即一名店」概念呈現，還有現點現做的主廚特色佳餚「秘密武器」，同時餐檯上還加入了董事長個人美食口袋名單中的炭烤美國肋眼牛排、波士頓活龍蝦、刀削牛肉麵，以及燒餅夾肉，囊括中西高檔美食與庶民美味、豐儉由人。

祖睿德表示，遠東Cafe自助餐廳營收占香格里拉台北遠東國際大飯店餐飲總營收四成，為僅次於宴會廳的「小金雞」。為此，台北遠東飯店去（2019)年先斥資1億元改宴會廳，今年再砸8000萬元改裝自助餐廳，期能全面強化餐飲競爭力並提升消費者用餐體驗。

為了更符合現代人生活型態，重新出擊的遠東Cafe自助餐廳除了早餐、午餐、下午茶、晚餐外，每晚八點特別增設「晚晚餐」時段，用餐價格76折起。祖睿德表示，遠東Cafe以全新概念出擊，目標2021年業績成長三成。

遠東Cafe十二大主題餐檯的每一個餐檯都由一組團隊負責，並依照時令季節推出特色佳餚，每天還有「隱藏版」驚喜菜單。徐旭東對炭烤區讚不絕口，一字排開十款各式牛、豬、羊、雞排搭配琳瑯滿目的香料鹽與特製醬料，就像牛排館名店氣勢十足；海鮮餐檯滿滿蝦兵蟹將、現流海鮮，多款生魚片、握壽司、手捲，豐富多樣；還有飯店館內連續三年米其林餐盤推薦的香宮精選美味也納入餐檯，廣式燒臘、果木片皮鴨捲餅都嚐得到；西安麵點師傅純熟勁道現做多樣手工麵點、日式天婦羅與串炸美味、在地台灣家鄉味、亞洲料理區蒐羅泰國、新加坡、馬來西亞、印度特色美食，一站式嚐遍；繽紛甜點屋用珠寶精品店方式陳列，不僅吸睛，也很吸金。

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