花蓮縣府今天發布縣長徐榛蔚施政今年第2次民調結果，縣長、縣府團隊施政滿意度高達85％以上，縣府各局處施政滿意度平均超過8成，而幸福感、幸福指數更高達90.2％，繼「縣市幸福指數大調查」花蓮施政滿意度勇奪全國第4及非6都第2佳績後，再度獲得民調佳績。

這項民調中，最需加強改善的施政項目為交通（27.2％），也再次顯示交通不便深刻影響鄉親的生活，反映民眾對於安全回家的路及環島高速路網殷切期盼。

徐榛蔚說，感謝縣民支持縣府團隊施政，並將榮耀歸於全體縣民，更感謝縣議員、13鄉鎮市地方政府、民意代表、基層村里長一路的支持與鞭策，即時反應民眾所需及所困，讓縣府團隊戮力執行各公共建設，讓花蓮更加進步、繁榮，並讓施政貼近人心，未來與鄉親一起打拚，共同打造生活機能便利、更適宜居住的幸福城市。

縣府公布，經艾普羅行銷市場研究股份有限公司調查顯示，花蓮縣長、縣府團隊滿意度中，縣長施政、縣府團隊、縣府為民服務及縣府清廉程度等四大構面滿意度突破8成以上；各局處施政滿意度中，健康衛生醫療、治安、行銷農特產、觀光休閒產業及教育等五大構面滿意度突破8成以上，顯見施政有感。不過，民調問及，在最需加強改善的施政項目仍為交通（27.2％），顯示交通建設仍需中央地方努力。

縣府指出，此次為花蓮縣109年度施政滿意度第2次民意調查，以設籍在花蓮縣、年滿20歲的縣民為受訪對象，調查時間為109年11月20日至22日，共3天。調查採用電腦輔助電話調查系統進行，共計完成有效樣本數1,111份，在95％信心水準下，抽樣誤差為± 2.9個百分點。

(中時 )