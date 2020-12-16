因應美國此前公布的行政命令，MSCI明晟16日宣布，將於2021年1月5日收市後，剔除10家中資公司股票，包括：中芯國際，中交建AH、中國衛星、中國鐵建AH、中國中車AH、海康威視及中科曙光。MSCI表示，將會推出數個新版指數，保留這些中資公司股票。

據港媒報導，MSCI指出，有超過100名美國和非美國市場參與者反映，美國行政命令會對全球投資者的投資過程帶來顯著影響。非美國市場投資者指出，美國商業銀行、證券商、託管商規模龐大，該行政命令同樣會限制他們投資相關股份，MSCI需要確保旗下指數可投資性，因此剔走相關股份。

但MSCI指出，不會剔除行政命令中被點名公司的旗下子公司或關聯企業的股票。MSCI表示，未來還可能根據美國官方對控制清單的進一步更新，剔除其他個股。

中芯國際H股上午緊急停牌。中芯A股早盤一度跌9％，午間跌7.05％。

(工商 )