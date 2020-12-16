中金公司點評11月財政數據稱，2020年一般公共預算和政府性基金共實現6.1萬億人民幣（下同）赤字，按照預算12月仍有5.1萬億元赤字空間。

但2020年第四季以來，國內外需求進一步走強，經濟活動保持較強增長動能。中金已經將四季GDP增速預測從5.5％上調至6.1％。中金認為，2020年內財政力度加碼的必要性下降，財政赤字可能會低於預算，也為2021年財政政策保留更多空間。

另一方面，中金公司公布造紙業趨勢稱，過去的低谷期伴隨著造紙行業格局的整合，龍頭紙企通過向上游布局原料、加強精細管理進一步深化成本優勢，並積極擴產，形成了小廠退、大廠進的局面。

預計至2021年，全球經濟復甦有望強化，中金看好造紙行業需求延續2020以來的趨勢。2021年行業整體新增供給壓力不大，伴隨著需求增加和原材料漲價，2021年造紙行業有望整體迎來向上行情。

(工商 )