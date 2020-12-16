迎來 5G 時代，華晶科（3059）宣布與高通技術公司（Qualcomm Technologies,Inc.）合作，把智慧工廠最重要功能之一的「AI＋AGV 智慧無人搬運車自動巡檢」功能導入日月光高雄K23廠，成功打造全台首座 5G mmWave（毫米波）企業專網智慧工廠！

華晶科指出，這座以高通無線科技打造的 5G mmWave 智慧工廠，搭載高通 QSM5165 的 SoC 系統單晶片的「360 度 AI 攝影機（360° AI Camera） 」安裝於智慧無人搬運車（AGV），華晶科技作為引領全球無線技術創新者高通 5G 生態系的重要夥伴，提供高品質 4K 視覺影像處理能力搭載強大 AI 人工智慧，以人員、物件辨識與電子圍籬系統（Electronic Fence），進行廠區360 度全場域精確與即時安全偵測，實現智慧工業級的 AI 智慧視覺影像解決方案，有助於加速全球製造產業鏈升級的 5G 智慧工廠成形。

其所附加的Altek 360 度 AI 攝影機(360° AI Camera) 可以 365 天& 24 小時全時段零時差廠區監控， 360 度無死角高解析度環景影像、 廠區全場域精確&即時 AI 人工智慧偵測結果、 AI 相機簡易快速安裝貼合於無人自走車(AGV)、 5G mmWave & WiFi 6 高速/低延遲/多連結無線網路數據傳輸。

華晶科執行長夏汝文表示，華晶科一直與高通擁有緊密合作夥伴關係，能夠確保華晶科的 AI 智慧視覺影像解決方案，得以滿足 5G 世代 AIoT 裝置，並支援高通科技公司的晶片、平台及視覺影像硬體解決方案的嚴謹要求，讓 5G 通訊環境下的相關科技垂直應用無縫整合、更快產業升級，以滿足全球客戶的 AI 智慧影像需求。 5G mmWave（毫米波）是達成工業物聯網（IoT）的基礎，5G 毫米波的「高速率」與「低延遲」、「大頻寬」的三大特性，讓全球產業轉型智慧工廠，提高彈性製造、預測性維修和更高生產效益等重要效能，得以實現。為擴大 5G 市場競爭優勢，華晶科技參與高通平台解決方案生態系計畫（Qualcomm Platform Solutions Ecosystem），並採用高通專為5G mmWave 智慧工廠 ( Smart Factory) 開發的 QSM5165 系統單晶片，提供領先的 AI 智慧視覺影像解決方案。

(工商 )