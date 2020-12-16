日本首相菅義偉今天上任滿3個月，日媒報導，菅義偉召開記者會次數不多、面對疫情決策未與執政黨充分溝通協調，加上不說明日本學術會議爭議，輕視向國民說明的態度引人關注。

日本共同社報導，菅義偉今天上任屆滿3個月，他14日在否認與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒有因果關係的情況下，全面暫停振興旅遊方案Go To Travel（去旅行）。

菅義偉上任以來面對拒不任命日本學術會議6名新成員的質疑或矛盾，也都不予說明，這種輕視向國民進行說明的態度引人關注。省略在中央政府與執政黨內先進行溝通，突然做出政治決斷的決策方式也掀起波瀾。

而菅義偉在處理疫情及日本學術會議爭議的作法，讓自己上任3個月的民調持續下滑，不支持率上升到49% 、支持率下滑到40%，是不支持率首度超越支持率。

日本內閣官房長官加藤勝信15日在記者會上，重申「不存在Go To Travel是疫情蔓延主要原因的證據」；他強調，說到底是作為「最大限度的預防措施」而暫停Go To Travel。

愛知縣知事大村秀章15日在TBS電視台的節目中指出：「（政府）至今主張沒有因Go To Travel的感染卻決定停止，變化幅度很大。」他說：「如果再稍微早一點決定並通知就好了。」他對中央與地方政府溝通不足表示不滿。

菅義偉上任不久後因拒絕任命日本學術會議成員，引發爭議，但他並未明確說明理由，招致在野黨反彈。有關全面暫停Go To Travel，對沒有與黨充分協調的狀態下做出決斷，也讓自民黨內傳出不滿聲浪。

另外關於將上調75歲以上民眾醫療費自行負擔至2成的制度改革，也是在與公明黨代表（黨主席）山口那津男的會談上，突然達成協議。

菅義偉上任至今，在首相官邸僅召開2次記者會，分別是在政府上台時與伴隨臨時國會休會。在疫情持續蔓延的情況下，菅義偉或許需要親自消除國民疑問與不安。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思(示其)）1091216

(中央社)