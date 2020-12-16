國民基金再更上一層樓。匯聚最多定時定額基金投資者的元大高股息龍頭基金，根據15日最新統計顯示，目前定時定額投資總戶數已突破20萬大關，近一個月來定時定額投資者劇增近4萬戶之多，同時月扣金額也破15億元，等於一位投資者平均每月投資7,500元在高股息龍頭基金上，不僅在國內台股基金定時定額投資具有高度指標性，也更坐穩高股息龍頭基金的台股「國民基金」地位。

而根據投信投顧公會數據顯示，截至九月底止，台股基金的定時定額投資人數，大約有23.4萬戶，當時元大高股息龍頭基金的定時定額戶數就已大約在12萬戶左右，已佔全體台股基金定時定額投資族的一半，若以近期內的增量來看，該佔比可望從一半再拉高至四分之三，這也顯見在政府推動台股基金定時定額投資上，元大金已成為不折不扣的「領頭羊」。

也引人矚目之處在於，元大金旗下龍頭券商元大證券的新戶開戶數也爆增，根據元大金統計，證券新開戶數在2019年的月均量為6,000戶，但到了今年九月底止，新開戶數的月均量已來到21,260人，是去年同期的3倍有餘，據元大金內部評估，高股息龍頭基金與證券新戶開戶之間，已發揮「相輔相成」的效果，而元大所開發的台股投資者看盤、下單利器「投資先生app」，更扮演有力的「助燃引擎」角色。

由於投資先生的界面好用，因此對於新戶發揮一定的號召力，而高股息龍頭基金亦為優勢產品，彼此借力使力也對金控跨子公司的整體行銷更事半功倍。

對此元大高層指出，元大投資先生app鎖定的就是普羅大眾，當初元大投資先生在設定TA（Target Audience ，目標族群）時，就瞄準普羅大眾為目標，有藉此把證券投資，也成為推展普惠金融的一環。對金融業者而言，找TA，就是找喜歡該商品的客群，以社群用意就是「找粉絲」，找對TA，行銷上也會事半功倍，而從結果來看，元大投資先生APP的走向、設定已成功達陣。

(工商 )