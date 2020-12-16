中天新聞轉戰新媒體YouTube頻道發展後，各節主播大解放，播報方式推陳出新，除了吃播、螃蟹舞，也與來賓打起手遊，更搭上最近話題超夯動漫《鬼滅之刃》，多元發展，完美結合時事議題，讓新聞不再死板，網友觀眾們一片好評，大呼生活化的新聞播報方式簡直是全新享受。

戴立綱豁出去了！節目上打手遊自認「瘋子」

中天招牌政論節目《新聞龍捲風》15日播出，主持人戴立綱突然一個電玩魂上身，國際議題拜登新聞一播畢，隨即拿起平板跟財經專家邱敏寬兩人打起手遊，只是過程實在太刺激，兩位大叔一度看不清楚還要求把手機換成平板，邱敏寬更不顧形象戴起老花眼鏡跟它拚了。戴立綱因為平時沒練功，不熟遊戲操作頻頻被電爆，氣到直呼：「我是新聞龍捲風主持人，你居然把我給宰了。」戴立綱更透露自己上次玩的遊戲是「坦克大戰」，讓一旁的邱敏寬立馬笑噴：「不要把你那個清朝時代的東西拿出來說了啦。」

《頭條開講》也結合時下最熱門主題《鬼滅之刃》，主播林嘉源cosplay直接化身「源治郎」，談論時事之餘還不忘套用鬼滅的梗，立刻在各大社群平台引起熱議，也預告節目搭檔周玉琴主播將有望裝扮「禰豆子」登場！但是昨晚「琴豆子」缺席，迎來是新聞部初戀系美女「璇豆子」，對照動漫裡面是由炭治郎揹著出現的場景，中天版禰豆子是坐在推車上現身，咬著竹筒不能言語的萌樣，一登場就讓網友狂呼：「戀愛了。」

而晚間新聞當家主播盧秀芳，15日則在主播台直接擺出一席酸菜白肉火鍋，幕後製作團隊首次現身螢光幕前，拿著碗筷大動食指，真正與觀眾朋友們一起「呷飯配新聞」，重點新聞透過活潑生動的播報，讓聊天室的網友們大讚：「這個控場技巧超厲害，不愧是中天一姊。」、「突破傳統的新聞，更親民的轉型，實在太讚了。」

中天主播盧秀芳（左）播報大嗑酸菜白肉鍋，（中天新聞台提供）

其中最驚喜的橋段，是在達標200萬訂閱時兌現網友「螃蟹舞」的女神主播劉盈秀，被熱情粉絲們敲碗成功，再度登場表演完整版螃蟹舞，讓盧秀芳狂虧：「她那天根本只是比劃兩下根本沒跳，觀看人次已累計94萬！讓她跳完整版還得了！」而劉盈秀也超有誠意，拋下形象包袱整整大跳兩遍，更展露凹凸有致的超火辣身材，網友們簡直狂刷愛心大呼：「太美太辣了。」網友也趁機敲碗，希望盧秀芳主播在訂閱達標250萬時也要來秀一波。

中天新聞YouTube頻道截至16日訂閱數已破221萬，劉盈秀更透露：「未來還有更意想不到的內容喔！請大家期待盈秀在中天推出的個人頻道，將有更創意更親切更正能量的舞蹈音樂，完全跳脫傳統媒體，蛻變升級的新媒體盈秀主播2.0版，請拭目以待。」敬請鎖定中天電視YouTube頻道，歡迎在留言區許願，和主播們互動。

(中時 )