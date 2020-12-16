樂壇天王周杰倫6月推出拉丁曲風的單曲〈Mojito〉，瞬間引爆樂壇，更帶動這款飲品的熱潮，令人意想不到的是，他因為這首歌更跨界進入蘭姆酒的領域，與美國創作天王Bruno Mars（火星人布魯諾）合作，推出SelvaRey 24K蘭姆酒。

SelvaRey蘭姆酒由Bruno Mars多年策劃，並以品牌創意總監的身份主導了瓶身設計以及品牌定位宣傳的方方面面。日前他在FB上透露即將有一位重要夥伴展開合作，讓粉絲相當好奇，今日的一段與周杰倫的互動影片，揭曉這位重要的合作夥伴就是周杰倫，並且感謝周杰倫幫他把SelvaRey帶到亞洲。影片中Bruno Mars介紹出Jay Chou，周杰倫一現身就說：「哎呦，不錯喔！ 很開心終於揭曉了，我們保密了一段很長的時間，因為我們希望這個Rum（蘭姆酒）出來的時候，每個細節都要近乎完美，畢竟大家都知道Mojito的基酒就是Rum（蘭姆酒），所以如果沒有調整到最好，你覺得我們有可能公佈嗎？接下來我跟Bruno還會在SelvaRey上玩出什麼新花樣呢？先賣個關子。」

東西方兩大音樂創作天王的合作契機，正是因為〈Mojito〉這首歌，因為歌曲紅遍全世界，網路上出現多種語言的翻唱更可見歌曲無遠弗屆的影響力，Bruno Mars與他的團隊也聽到了，他們非常喜歡這首熱情洋溢、拉丁曲風的歌曲，認為與蘭姆酒給人彷彿在海邊度假的感受極為貼合。

在品嘗了Bruno送給他的SelvaRey蘭姆酒後，周董立即愛上了它精緻柔順馥郁的口感，想儘快分享給身邊的朋友們！兩人透過視訊，從SelvaRey蘭姆酒聊到了音樂，還發現兩人同樣熱愛藝術，兩人相談甚歡、一拍即合！於是Bruno正式邀約周杰倫入股，攜手合作發展SelvaRey蘭姆酒品牌。而兩大天王因為疫情的關係，各自在兩地拍攝隔空互動，完成預告片。

周杰倫原定今年展開「嘉年華」世界巡演，雖然受新冠肺炎疫影響，數十場演唱會全部延期，但他代言依舊，2020年共接下帝舵錶、1MORE萬魔耳機等12支代言，進帳約5.2億元，他除了是音樂天王，近年也喜歡電競並開始品酒，事業觸角更延伸到電競、酒的領域。

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周杰倫因為單曲〈Mojito〉紅遍全球，而接到Bruno Mars的作邀約。（台灣樂事會提供）

周杰倫將與Bruno合作發展SelvaRey蘭姆酒品牌。（台灣樂事會提供）

Bruno Mars推出的酒款「SelvaRey」是源自西班牙文「叢林之王」。（台灣樂事會提供）

(中時 )